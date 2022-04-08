Из-за широкомасштабной войны России против Украины в Чернигове погибло около 700 человек.

Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Владислав Атрошенко, добавив, что это совокупная цифра гражданских и военных погибших.

По словам Атрошенко, среди убитых 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их не смогли. Имена остальных черниговцев известны.

Также мэр Чернигова добавил, что около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но, скорее всего, их можно считать погибшими, поскольку многих из них в последний раз видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных врагом.

По мнению Владислава Атрошенко, в городе сейчас остались примерно от 80 до 95 тыс. жителей. До начала полномасштабной войны России против Украины в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тыс. человек.

С 4 апреля сообщение между Черниговом и Центральной Украиной возобновлено. Теперь местные жители, медики и волонтеры с гуманитарным грузом имеют возможность доехать до города.