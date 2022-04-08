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Факти / Україна

У Чернігові загинули близько 700 людей, ще 40 зникли безвісти – мер

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Чернігові загинули близько 700 людей, ще 40 зникли безвісти – мер

Через повномасштабну війну Росії проти України у Чернігові загинули близько 700 людей.

Про це на пресконференції повідомив мер міста Владислав Атрошенко, додавши, що це сукупна цифра цивільних і військових загиблих.

За словами Атрошенка, серед убитих 70 тіл іще невпізнані, ідентифікувати їх не змогли. Імена решти чернігівців відомі.

Також мер Чернігова додав, що близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Але, найімовірніше, їх можна вважати загиблими, оскільки багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.

На думку Владислава Атрошенка, у місті наразі залишились приблизно від 80 до 95 тис. жителів. До початку повномасштабної війни Росії проти України  у Чернігові налічувалось від 285 до 290 тис. людей.

З 4 квітня сполучення між Черніговом та Центральною Україною відновлене. Відтепер місцеві мешканці, медики та волонтери з гуманітарним вантажем мають можливість доїхати до міста.

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Джерело: Укрінформ

Фото: ДСНС

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