Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Мэр Чернигова рассказал, сколько времени понадобится на восстановление города

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Мэр Чернигова рассказал, сколько времени понадобится на восстановление города

На восстановление разрушенного российского войсками Чернигова понадобится как минимум четыре года.

Такое мнение высказал мэр города Владислав Атрошенко. Однако он отметил, что в такие сроки можно отстроить город в оптимальных условиях.

Но восстановление может осложниться тем, что в Украине сейчас нет технологий демонтажа поврежденных мощных бетонных домов, расположенных в окружении других многоэтажек.

– На восстановление Чернигова понадобится четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство – три года, год – проекты, – объяснил он.

По словам Атрошенко, сейчас городские власти систематизируют данные о разрушениях. Чтобы дать предварительную оценку, городским специалистам понадобится не менее двух недель.

Он уточнил, что серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Повреждены коммуникации. Те, что на поверхности, в частности провода, уничтожены почти на 70-100%.

Владислав Атрошенко добавил, что российские войска своими обстрелами и бомбардировками нанесли огромные убытки Чернигову — на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ нужно около €200-300 млн.

Ранее Атрошенко сообщал, что из-за полномасштабной войны России против Украины в Чернигове погибли около 700 человек. По его словам, в городе осталось примерно от 80 до 95 тыс. жителей.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка