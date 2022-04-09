На восстановление разрушенного российского войсками Чернигова понадобится как минимум четыре года.

Такое мнение высказал мэр города Владислав Атрошенко. Однако он отметил, что в такие сроки можно отстроить город в оптимальных условиях.

Но восстановление может осложниться тем, что в Украине сейчас нет технологий демонтажа поврежденных мощных бетонных домов, расположенных в окружении других многоэтажек.

– На восстановление Чернигова понадобится четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство – три года, год – проекты, – объяснил он.

По словам Атрошенко, сейчас городские власти систематизируют данные о разрушениях. Чтобы дать предварительную оценку, городским специалистам понадобится не менее двух недель.

Он уточнил, что серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Повреждены коммуникации. Те, что на поверхности, в частности провода, уничтожены почти на 70-100%.

Владислав Атрошенко добавил, что российские войска своими обстрелами и бомбардировками нанесли огромные убытки Чернигову — на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ нужно около €200-300 млн.

Ранее Атрошенко сообщал, что из-за полномасштабной войны России против Украины в Чернигове погибли около 700 человек. По его словам, в городе осталось примерно от 80 до 95 тыс. жителей.