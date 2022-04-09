На відбудову зруйнованого російськими військами Чернігова знадобиться щонайменше чотири роки.

Таку думку висловив мер міста Владислав Атрошенко. Однак він зауважив, що за такі терміни можна відбудувати місто в оптимальних умовах.

Але відбудова може ускладнитися тим, що в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених потужних бетонних будинків, розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

– На відновлення Чернігова знадобиться чотири роки, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів. Будівництво – три роки, рік – проєкти, – пояснив він.

За словами Атрошенко, наразі міська влада систематизує дані про руйнування. Щоб надати попередню оцінку, міським фахівцям знадобиться щонайменше два тижні.

Він уточнив, що серйозних ушкоджень зазнали приблизно 150 багатоповерхових житлових будинків. Пошкоджені комунікації. Ті, що на поверхні, зокрема дроти, знищені на майже 70-100%.

Владислав Атрошенко додав, що російські війська своїми обстрілами і бомбардуваннями завдали величезні збитки Чернігову – на десятки мільярдів гривень. Тільки щоб перебудувати ТЕЦ потрібно близько €200-300 млн.

Раніше Атрошенко повідомляв, що через повномасштабну війну Росії проти України у Чернігові загинули близько 700 людей. За його словами, у місті наразі залишились приблизно від 80 до 95 тис. жителів.