Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
176 детей
Ранили Ранили
>324 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина

Оккупанты зачищают улицы от погибших: в Мариуполе усиленно работают мобильные крематории

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Оккупанты зачищают улицы от погибших: в Мариуполе усиленно работают мобильные крематории

В Мариуполе усиленно работают российские мобильные крематории. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших украинцев. Уже почти проведена зачистка в Левобережном районе, районах частной застройки Парковый и Новоселовка, на центральных улицах.

Крематорий российские оккупанты разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра Метро. Большие холодильники промышленных складов захватчики используют для хранения тел.

Пару дней назад мэр города Вадим Бойченко сообщил, что РФ сжигает убитых жителей Мариуполя в мобильных крематориях.

По его словам, собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения мариупольцев местные коллаборанты и террористы так называемой ДНР.

Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. По мнению Бойченко, именно из-за работы мобильных крематориев РФ до сих пор не дала согласия, чтобы Турция присоединилась к полной эвакуации Мариуполя.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка