В Мариуполе усиленно работают российские мобильные крематории. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших украинцев. Уже почти проведена зачистка в Левобережном районе, районах частной застройки Парковый и Новоселовка, на центральных улицах.

Крематорий российские оккупанты разместили в промышленной зоне складов по Володарскому шоссе в районе торгового центра Метро. Большие холодильники промышленных складов захватчики используют для хранения тел.

Пару дней назад мэр города Вадим Бойченко сообщил, что РФ сжигает убитых жителей Мариуполя в мобильных крематориях.

По его словам, собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения мариупольцев местные коллаборанты и террористы так называемой ДНР.

Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. По мнению Бойченко, именно из-за работы мобильных крематориев РФ до сих пор не дала согласия, чтобы Турция присоединилась к полной эвакуации Мариуполя.