Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 45 день війни
Вбили Вбили
176 дітей
Поранили Поранили
>324 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Окупанти зачищають вулиці від загиблих: у Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти зачищають вулиці від загиблих: у Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії

У Маріуполі посилено працюють російські мобільні крематорії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих українців. Уже майже проведено зачистку в Лівобережному районі, районах приватної забудови Парковий та Новоселівка, на центральних вулицях.

Крематорій російські окупанти розмістили у промисловій зоні складів по Володарському шосе у районі торговельного центру Метро. Великі холодильники промислових складів загарбники використовують для зберігання тіл.

Кілька днів тому мер міста Вадим Бойченко повідомив, що РФ спалює вбитих жителів Маріуполя у мобільних крематоріях.

За його словами, збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення маріупольців місцеві колаборанти та терористи так званої ДНР.

Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. На думку Бойченка, саме через роботу мобільних крематоріїв РФ досі не дала згоди на те, щоб Туреччина долучилася до повної евакуації Маріуполя.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка