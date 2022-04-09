У Маріуполі посилено працюють російські мобільні крематорії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих українців. Уже майже проведено зачистку в Лівобережному районі, районах приватної забудови Парковий та Новоселівка, на центральних вулицях.

Крематорій російські окупанти розмістили у промисловій зоні складів по Володарському шосе у районі торговельного центру Метро. Великі холодильники промислових складів загарбники використовують для зберігання тіл.

Кілька днів тому мер міста Вадим Бойченко повідомив, що РФ спалює вбитих жителів Маріуполя у мобільних крематоріях.

За його словами, збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення маріупольців місцеві колаборанти та терористи так званої ДНР.

Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. На думку Бойченка, саме через роботу мобільних крематоріїв РФ досі не дала згоди на те, щоб Туреччина долучилася до повної евакуації Маріуполя.