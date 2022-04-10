Чоловіка вбили, а дружину зґвалтували: що відомо про злочини росіян під Броварами (18+)

Поліція Київської області після зачистки Богданівки у Броварському районі показала спалений будинок 34-річної місцевої мешканки, чоловіка якої п’яні російські солдати вбили, а її кілька годин ґвалтували, не звертаючи уваги на плач чотирирічного сина.

Жінці з хлопчиком, якого вона сховала у котельні, тоді дивом вдалося втекти.

У дворі будинку правоохоронці також знайшли тіло її чоловіка, застреленого загарбниками. Місцеві жителі прикопали його тіло, поставили хрест.

Росіяни також застрелили собаку, а будинок розбомбили і спалили.

Потерпіла з дитиною зараз знаходиться в одній із західних областей України. Жінка подала відповідну заяву до поліції, ґвалтівнику повідомлено заочну підозру, проте у соцмережах була інформація, що його застрелили.

Водночас поліція планує подати його у міжнародний розшук на випадок, якщо лишився живий.

Раніше жертва насильства у Богданівці Броварського району розповіла у телефонній розмові з журналістами The Tіme, як вщент п’яні російські солдати спочатку вбили чоловіка, а потім кілька годин ґвалтували її у власному будинку, не звертаючи уваги на плач маленької дитини, яку жінка намагалася заховати в приміщенні котельні.

Є припущення, що один з ґвалтівників – Романов – був убитий українськими воїнами в Броварах. Але жінка поки що точно не знає, наскільки це відповідає дійсності.