Мы введем наказание за отсутствие в Украине во время войны — Данилов

В ближайшее время в Украине могут ввести ответственность за отсутствие во время войны на территории Украины. Известно, что это будет касаться украинских олигархов, действующих и бывших чиновников и депутатов призывного возраста.

Соответствующее заявление в эфире украинского телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заверил, что государство отслеживает всех тех, кто, прикрываясь своим состоянием, скрывается за границей.

— Речь идет об олигархах, о депутатах прошлого или этого созывов. Этих людей не так много. У нас есть понимание относительно определенных лиц, особенно тех, кто были, например, киевскими застройщиками… Мы это отслеживаем. Даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не собираются возвращаться, -пояснил Алексей Данилов.

Кроме этого, секретарь СНБО поделился информацией, что некоторые украинские чиновники находятся в Монако, а под Варшавой существует целое “поселение богатых людей из Украины”.

Напоминаем, что с начала действия военного положения в Украине выезд мужчин от 18 до 60 лет (возраст призыва) запрещен.