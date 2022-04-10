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Факти / Україна

Ми запровадимо покарання за відсутність в Україні під час війни – Данілов про ухилянтів

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ми запровадимо покарання за відсутність в Україні під час війни – Данілов про ухилянтів

Найближчим часом в Україні можуть ввести відповідальність за відсутність під час війни на території України. Відомо, що ця норма стосуватиметься українських олігархів, чинних та колишніх високопосадовців і депутатів призовного віку.

Відповідну заяву в ефірі українського телемарафону зробив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він запевнив, що держава відстежує усіх тих, хто, прикриваючись своїми статками, переховується за кордоном.

– Мова йде про олігархів, про депутатів минулого або цього скликань. Цих людей не так багато. У нас є розуміння щодо певних осіб, особливо тих, хто були, наприклад, київськими забудовниками… Ми це відстежуємо. Навіть якщо вони якимось чином потрапили за кордон, це не означає, що вони не збираються повертатися, -пояснив Олексій Данілов.

Крім цього, секретар РНБО поділився інформацією, що деякі українські можновладці перебувають у Монако, а під Варшавою існує ціле “поселення багатих людей з України”.

Нагадуємо, що від початку дії воєнного стану в Україні виїзд чоловіків від 18 до 60 років (вік призову) заборонено.

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