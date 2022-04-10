В отчаянии, лишенные самого необходимого: РФ держит сотни украинцев в лагере в Пензенской области

Тысячи принудительно депортированных украинцев находятся в закрытом лагере на территории Пензенской области в России.

Об этом 10 апреля официально сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Подавляющее большинство депортированных — жители Мариуполя.

Что известно о российском “лагере” для украинцев

По данным Офиса омбудсмена, речь идет об учреждении закрытого типа с несколькими корпусами. Здание обнесено высоким забором: на территории есть охрана, а на въезде обустроен контрольно-пропускной пункт.

Также известно, что выходить или покидать лагерь запрещено. На днях туда приезжали представители Российского государственного банка Сбербанк. Собирая списки на оформление карточных счетов, они обещали украинцам перечислить по 10 тыс. рублей, однако этого, ожидаемо, не случилось.

Условия проживания

По состоянию на 10 апреля в лагере для депортированных находится более 400 граждан Украины, из которых 147 — дети и даже младенцы. В ближайшее время рашисты привезут еще ориентировочно 150 человек, депортированных из Украины.

— Наши граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион РФ и когда будут везти. Никакой информации им не предоставляют, — пишет Людмила Денисова.

Необходимой одежды, белья и обуви украинцам, несмотря на обещания, не выдают. Также не хватает предметов личной гигиены и детского питания.

Возможности любым образом связаться с родными или вернуться в Украину у жителей лагеря также нет.

Среди депортированных есть иностранцы

В лагере для депортированных живут иностранные студенты из Туркменистана. Они скрывались в бомбоубежище под студенческим общежитием в Мариуполе, не имея еды и воды.

— В отличие от украинцев, им разрешено выходить за пределы лагеря. Наши же должны оставаться под постоянным наблюдением, — отмечает Людмила Денисова.

По ее словам, студенты самостоятельно добрались на территорию ОРДЛО, откуда они против собственной воли были депортированы в РФ.

Кроме этого, на территории Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, к которым еще в феврале (перед началом полномасштабной войны) было вывезено жителей так называемых ЛДНР.

Только за тот период под принуждением было вывезено почти 90 тыс. украинцев.