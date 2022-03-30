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Факты / Украина / Политика

Кабмин готовит программу помощи украинцам, депортированным в Россию — Верещук

Наташа Тарчевська редактор ленты
Кабмин готовит программу помощи украинцам, депортированным в Россию — Верещук

Большое количество украинцев, по принуждению оружия вывезенных на территорию России, уже смогли вернуться домой, в Украину. В настоящее время Кабмин готовит программу поддержки таких людей.

Об этом вечером 29 марта заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она подчеркнула, что все депортированные украинцы должны знать: в Украине их ждут и помогут им.

– Если у таких людей есть при себе документы, подтверждающие их личность (к сожалению, россияне отчасти их отбирают), и есть возможность – следует добраться до украинских консульских учреждений или позвонить. Так вы можете получить реальную помощь и вернуться в Украину и устроиться, – посоветовала Ирина Верещук.

Она также отметила, что Россия продолжает усложнять организацию и проведение ежедневных гуманитарных коридоров.

Ирина Верещук пообещала, что насильственному вывозу украинцев с территории Украины дадут правовую оценку уже в ближайшее время.

Действия оккупантов содержат все признаки депортации, которые являются не только военным преступлением, но и одной из составляющих геноцида.

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Источник: Кабмин

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