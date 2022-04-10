У розпачі, позбавлені найнеобхіднішого: РФ тримає сотні українців у таборі у Пензенській області

Тисячі примусово депортованих українців перебувають у закритому таборі на території Пензенської області в Росії.

Про це 10 квітня офіційно повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Переважна більшість депортованих – мешканці Маріуполя.

Що відомо про російський “табір” для українців

За даними Офісу омбудсмена, йдеться про установу закритого типу з кількома корпусами. Будівля обнесена високим парканом: на території є охорона, а на в’їзді облаштовано контрольно-пропускний пункт.

Також відомо, що виходити або покидати табір заборонено. Днями туди приїжджали представники російського державного банку Сбербанк. Збираючи списки на оформлення карткових рахунків, вони обіцяли українцям перерахувати по 10 тис. рублів, однак цього, очікувано, не сталося.

Умови проживання

Станом на 10 квітня у таборі для депортованих перебуває понад 400 громадян України, з яких 147 – діти та навіть немовлята. Найближчим часом рашисти привезуть ще орієнтовно 150 осіб, депортованих з України.

– Наші громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ та коли везтимуть. Жодної інформації їм не надають, – пише Людмила Денісова.

Необхідного одягу, білизни та взуття українцям, попри обіцянки, не видають. Також не вистачає предметів особистої гігієни та дитячого харчування.

Можливості будь-яким чином зв’язатися з рідними або повернутися в Україну у мешканців табору також немає.

Серед депортованих є іноземці

У таборі для депортованих мешкають іноземні студенти з Туркменістану. Вони переховувалися у бомбосховищі під студентським гуртожитком в Маріуполі, не маючи їжі та води.

– На відміну від українців, їм дозволено виходити за межі табору. Наші ж повинні залишатися під постійним наглядом, – зазначає Людмила Денісова.

За її словами, студенти самотужки добралися на територію ОРДЛО, звідки їх проти власної волі було депортовано до РФ.

Окрім цього, на території Пензенської області діють ще три подібні табори, до яких ще у лютому (перед початком повномасштабної війни) було вивезено мешканців так званих ЛДНР. Лише за той період під примусом було вивезено майже 90 тис. українців.