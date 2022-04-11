Генеральный штаб Вооруженных сил Украины прогнозирует, что предположительно в ближайшие дни российские военные будут пытаться возобновить наступление на Слобожанском направлении.

Украинская сторона располагает информацией о том, что в настоящее время враг продолжает создавать наступательную группировку войск для действий в этом направлении.

Готовится Российская Федерация и к отправке в Украину личного состава во второй половине апреля.

Таким образом, РФ планирует восполнить потери подразделений батальонной тактической группы из состава 36 отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа.

В настоящее время идет набор военнослужащих из состава указанной бригады в пункте постоянной дислокации 60 отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5 общевойсковой армии Восточного военного округа.

– Особую проблему враг испытывает при комплектовании водительских должностей и механиков-водителей, – отмечают в генштабе ВСУ.

Также в пункте постоянной дислокации ведутся работы по подготовке вооружения и военной техники.

В ВСУ предполагают, что вооружение и техника может быть перемещена на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 47-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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