Найближчими днями окупанти намагатимуться відновити наступ – генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України прогнозує, що імовірно найближчими днями російські військові намагатимуться відновити наступ на Слобожанському напрямку.

Українська сторона має інформацію про те, що нині ворог продовжує створювати наступальне угруповання військ для дій на цьому напрямку.

Готується Російська Федерації і до відправлення до України особового складу в другій половині квітня.

Таким чином РФ планує відновити втрати підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36 окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу.

Нині триває набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади в пункті постійної дислокації 60 окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5 загальновійськової армії Східного військового округу.

– Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв, – зазначають у генштабі ЗСУ.

Також в пункті постійної дислокації тривають роботи з підготовки озброєння та військової техніки.

У ЗСУ припускають, що озброєння та техніку можуть перемістити на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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