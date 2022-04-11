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Факты / Украина

Россия перейдет к более активным действиям на Востоке Украины, но мы будем отвечать – Зеленский

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський

В ближайшее время российские войска перейдут к более масштабным действиям на Востоке Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что враг может использовать против нас еще больше ракет и авиабомб.

– Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим действиям. Мы будем отвечать, – заявил он.

По словам Зеленского, “мы будем еще активнее снабжать Украину оружием, будем активнее на международной и информационной арене”.

– Я продолжу обращаться к парламентам и народам мира. Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других стран. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов в помощь Украине. Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против Российской Федерации. Чтобы была ответственность, чтобы была справедливость. Как бы они ни боялись признать свои ошибки – трагические, страшные ошибки – им придется. Ибо наша смелость и наша правдивость однозначно превосходят. И победят, – добавил он.

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