В ближайшее время российские войска перейдут к более масштабным действиям на Востоке Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что враг может использовать против нас еще больше ракет и авиабомб.

– Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к этим действиям. Мы будем отвечать, – заявил он.

По словам Зеленского, “мы будем еще активнее снабжать Украину оружием, будем активнее на международной и информационной арене”.

– Я продолжу обращаться к парламентам и народам мира. Мы будем принимать в Киеве и других украинских городах наших партнеров, лидеров других стран. Будем привлекать еще больше средств и ресурсов в помощь Украине. Конечно, будем обосновывать более сильные санкции против Российской Федерации. Чтобы была ответственность, чтобы была справедливость. Как бы они ни боялись признать свои ошибки – трагические, страшные ошибки – им придется. Ибо наша смелость и наша правдивость однозначно превосходят. И победят, – добавил он.