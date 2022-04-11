Найближчим часом російські війська перейдуть до більш масштабніших дій на Сході України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що ворог може використати проти нас ще більше ракет і авіабомб.

– Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх дій. Ми відповідатимемо, – заявив він.

За словами Зеленського, “ми ще активніше забезпечуватимемо Україну зброєю, будемо активнішими на міжнародній та інформаційній арені”.

– Я продовжу звертатися до парламентів і народів світу. Ми будемо приймати в Києві та інших українських містах наших партнерів, лідерів інших держав. Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, будемо обґрунтовувати сильніші санкції проти Російської Федерації. Щоб була відповідальність, щоб була справедливість. Як би вони не боялися визнати свої помилки –трагічні, страшенні помилки – їм доведеться. Бо наша сміливість і наша правдивість однозначно переважають. І переможуть, – додав він.