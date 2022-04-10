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Факты / Украина

Враг завершает подготовку перед наступлением на Восток Украины – Генштаб

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
техніка РФ

Российские войска завершают подготовку к проведению наступательной операции на Востоке Украины.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

В целях усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты осуществили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 Витязь в район города Таганрог Ростовской области.

– Для восстановления потерь ВС РФ осуществляется перемещение на территорию Украины дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа. Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово. – говорится в сообщении Генштаба.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают меры по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают грабежи и убийства гражданских жителей.

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