Украинская разведка обнародовала еще один список российских оккупантов, причастных к зверствам против мирного населения в Киевской области.

На этот раз это список российских военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (воинская часть 74268) города Псков. Все попавшие в перечень оккупанты участвовали в геноциде украинцев в Бородянке Киевской области.

Со списком российских захватчиков, совершавших преступления против украинского народа, можно ознакомиться по ссылке.

На днях генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Бородянка – это самый разрушенный населенный пункт Киевщины, по которому стреляли неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, Ураганами и Смерчами.

По ее словам, оккупанты целенаправленно истребляли мирное население: убивали, пытали и мучили. Кроме того, именно в Бородянке хуже всего среди населенных пунктов Киевской области ситуация с человеческими жертвами от российских оккупантов.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины