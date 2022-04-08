В Бородянке Киевской области, которую освободили от российских захватчиков, под завалами трех домов нашли тела 26 погибших жителей.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в социальных сетях.

— Авиаудары по жилой инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население — здесь нет ни одного военного объекта, — отметила она.

По словам Венедиктой, Бородянка — это наиболее разрушенный населенный пункт Киевщины, по которому стреляли неуправляемыми 250-килограммовыми фугасними авиабомбы, Ураганами и Смерчами.

— Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещенная кассетная бомба, вдоль дороги — сожжена транспортная машина, которая заряжает Смерч, а под ней ракета, которая летит до 90 километров и несет смерти и руины, — рассказала генпрокурорка.

Венедиктова утверждает, что пока невозможно сказать, сколько людей погибли в Бородянке. Оккупанты целенаправленно истребляли мирное население: убивали, пытали и мучили. Там уже есть подтвержденный факт сексуального насилия.

Генпрокурор также рассказала о ситуации в селе Мотыжин. Так, один из оккупантов убил женщину лишь за то, что она была в черном, а ее отца семь дней держали в сарае с завязанными глазами. Также российская разведка проверяла у местного населения телефоны, чтобы выбрать жертву для “денацификации”.

Сейчас руины Бородянки и других близлежащих населенных пунктов разбирают спасатели, также там работают следственно-оперативные группы.

Источник: Ирина Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова