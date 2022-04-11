Українська розвідка оприлюднила ще один список російських окупантів, які причетні до звірств проти мирного населення у Київській області.

Цього разу це список російських військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) міста Псков. Усі окупанти, які потрапили у перелік, брали участь у геноциді україців у Бородянці Київської області.

Зі списком російських загарбників, які вчиняли злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.

Днями генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що Бородянка – це найбільш зруйнований населений пункт Київщини, по якому стріляли некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, Ураганами і Смерчами.

За її словами, окупанти цілеспрямовано винищували мирне населення: вбивали, катували та мордували. Крім того, саме в Бородянці найгірша серед населених пунктів Київської області ситуація з людськими жертвами від російських окупантів.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України