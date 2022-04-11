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Факты / Украина

Зеленский о Путине: от приказа до его исполнения есть расстояние, на этом расстоянии – трупы

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский о Путине: от приказа до его исполнения есть расстояние, на этом расстоянии – трупы

Учитывая жесткую вертикаль власти РФ и циничность полномасштабного вторжения, Владимир Путин несет такую же ответственность за войну в Украине, как и солдаты российской армии.

Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что ответственность за войну для них должна быть, если мир все еще верит в силу закона.

— Все, кто принимал это решение, отдавал приказы и выполнял их — все причастны к этому. У них в политике есть люди, которые голосовали за аннексию наших территорий, за оккупацию наших территорий… От приказа к его исполнению есть расстояние, и на этом расстоянии — трупы. Поэтому отвечать должны все, — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что именно Путин виноват в полномасштабной войне в Украине, и именно он мог ее остановить и не дать ей начаться. Он также заверил, что благодаря действиям Путина за войну в Украине будет отвечать Россия как государство.

— Ты подставляешь все свое государство. Твое государство будет за это все отвечать, и никто им этого не забудет. Они думают, что если уничтожить Украину — никто этого не будет помнить. Первое — уничтожить весь народ невозможно, а второе — весь мир этого не забудет, — пояснил Зеленский.

В то же время официальный отказ НАТО закрыть небо над Украиной на время войны президент сравнил с событиями Второй мировой войны, когда западные страны не смогли остановить агрессивную войну Адольфа Гитлера в Европе.

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