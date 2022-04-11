Зеленський про Путіна: від наказу до його виконання є відстань, на цій відстані – трупи

Зважаючи на жорстку вертикаль влади РФ та цинічність повномасштабного вторгнення, Володимир Путін несе таку ж саму відповідальність за війну в Україні, як і солдати російської армії.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу CBS заявив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що відповідальність за війну для них повинна бути, якщо світ все ще вірить у силу закону.

– Всі, хто приймав це рішення, віддавав накази і виконував їх – усі причетні до цього. У них в політиці є люди, які голосували за анексію наших територій, за окупацію наших територій… Від наказу до його виконання є відстань, і на цій відстані – трупи. Тому відповідати повинні всі, – заявив президент України.

Володимир Зеленський вкотре підкреслив, що саме Путін винен у повномасштабній війні в Україні, і саме він міг її зупинити і не дати їй розпочатися. Він також запевнив, що дякуючи діям Путіна, за війну в Україні буде відповідати Росія як держава.

– Ти підставляєш всю свою державу. Твоя держава буде за це все відповідати, і ніхто їм цього не забуде. Вони думають, що якщо знищити Україну – ніхто цього не пам’ятатиме. Перше – знищити весь народ неможливо, а друге – весь світ цього не забуде, – пояснив Зеленський.

Водночас офіційну відмову НАТО закрити небо над Україною на час війни президент порівняв з подіями Другої світової війни, коли західні країни не змогли зупинити агресивну війну Адольфа Гітлера в Європі.