Российские оккупанты взяли в плен экипаж судна Blue Star-1

Российские оккупанты захватили в плен экипаж судна Blue Star-1. Это произошло на территории Мариупольского морского торгового порта.

По данным уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, на территорию временно оккупированного Донецка было вывезено 18 моряков, которые являются гражданами Украины.

— Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что за неимением продовольствия экипаж был вынужден перейти на двуразовое питание, — сообщила Денисова.

По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, заблокированных российскими оккупантами в порту Мариуполя.

Денисова подчеркнула, что такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции.

– Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине, – написала она.