Російські окупанти взяли в полон екіпаж судна Blue Star-1

Російські окупанти захопили в полон екіпаж судна Blue Star-1. Це сталося на території Маріупольського морського торгівельного порту.

За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, на територію тимчасово окупованого Донецька було вивезено 18 моряків, які є громадянами України.

– Суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажем було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування, – повідомила Денісова.

За попередньою інформацією, у полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані російськими окупантами у порту Маріуполя.

Денісова наголосила, що такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантоване статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції.

– Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні, – написала вона.