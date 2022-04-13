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Факты / Украина

Пытали и стреляли в голову: в Сумской области от рук оккупантов погибли более 100 мирных

Наташа Тарчевська редактор ленты
Пытали и стреляли в голову: в Сумской области от рук оккупантов погибли более 100 мирных

С начала полномасштабного вторжения русские регулярные войска убили более 100 мирных жителей Сумской области. Поиск пропавших граждан продолжается.

Об этом на брифинге 13 апреля сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он уточнил, что цифра погибших, к сожалению, растет каждый день: людей находят со следами пыток, со связанными руками и с огнестрельными ранениями головы.

— Оккупанты обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам с детьми. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах. Это был террор и ужас, который совершали россияне у нас в регионе, – сказал Дмитрий Живицкий.

Председатель Сумской ОВА также подтвердил, что многие жители области сейчас находятся в российском плену: ради их спасения свою работу продолжают переговорные группы.

— Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем – на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно, — уточнил Дмитрий Живицкий.

Десятки мирных жителей Сумской области с травмами и ранениями находятся в больницах соседних областей. Кроме того, серьезные психологические травмы наблюдаются у тех, кто перенес оккупацию РФ.

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