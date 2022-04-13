Катували і стріляли у голову: на Сумщині від рук окупантів загинули понад 100 мирних

З початку повномасштабного вторгнення російські регулярні війська вбили більше 100 мирних мешканців Сумської області. Пошук зниклих громадян продовжується.

Про це під час брифінгу 13 квітня повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він уточнив, що цифра загиблих, на жаль, зростає щодня: людей знаходять зі слідами катувань, зі зв’язаними руками та з вогнепальними пораненнями голови.

– Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні, – сказав Дмитро Живицький.

Голова Сумської ОВА також підтвердив, що чимало мешканців області зараз перебувають у російському полоні: задля їхнього порятунку свою роботу продовжують переговорні групи.

– Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталося з людьми з цих машин достеменно невідомо, – уточнив Дмитро Живицький.

Десятки мирних мешканців Сумщини із травмами та пораненнями перебувають у лікарнях сусідніх областей. Окрім цього, серйозні психологічні травми спостерігаються у тих, хто переніс окупацію РФ.