Сайт Факты ICTV запускает уникальную коллекцию NFT

Каждый день бойцы ВСУ отбивают атаки орков. ICTV-войско силой фактов обезвреживает орду русских фейков. Факти ICTV останавливают сотни DDos-атак на сайт из России. Таких контратак вы не увидите даже в Warcraft. Да и таких монстров, которых создала Россия, не придумал бы ни один геймдейвер.

Мы создали NFT-коллекцию монстров, где показали преступников, страшнее орков в видеоигре. Эта коллекция о худших агрессорах на планете сегодня: Путин, Лавров, Шойга, Песков. Они – последователи монстров прошлого человечества: Гитлера, Геббельса, Бормана, Муссолини.

Как это поможет Украине?

Приобретя картину за криптовалюту, вы поддерживаете ВСУ в нелегкой борьбе за мир в Европе и помогаете сайту Факти защищать Украину от информационных атак и тысяч фейков из России. Объединившись, мы вместе победим ужасных монстров.

Как победить монстра?

Переходите на сайт и выбирайте NFT-лот с монстром, которого вы хотите обезвредить. Среди лотов также представлены города-герои, выдержавшие нашествие русской орды. Стартовая цена 1 работы коллекции на платформе OpenSea – $30 (https://opensea.io/collection/fakty-stop-the-war)

Бенефит для нашего героя

Присоединившись к нашей армии, вы становитесь на сторону добрых воинов. Мы гордимся своими героями, поэтому обязательно представим их на странице портала fakty.com.ua.

Над созданием НФТ коллекции работала команда StarLight Digital Sales.