Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 50 день войны
Убили Убили
197 детей
Ранили Ранили
>351 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина

Сайт Факты ICTV запускает уникальную коллекцию NFT

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Сайт Факты ICTV запускает уникальную коллекцию NFT

Каждый день бойцы ВСУ отбивают атаки орков. ICTV-войско силой фактов обезвреживает орду русских фейков. Факти ICTV останавливают сотни DDos-атак на сайт из России. Таких контратак вы не увидите даже в Warcraft. Да и таких монстров, которых создала Россия, не придумал бы ни один геймдейвер.

Мы создали NFT-коллекцию монстров, где показали преступников, страшнее орков в видеоигре. Эта коллекция о худших агрессорах на планете сегодня: Путин, Лавров, Шойга, Песков. Они – последователи монстров прошлого человечества: Гитлера, Геббельса, Бормана, Муссолини.

Как это поможет Украине?

Приобретя картину за криптовалюту, вы поддерживаете ВСУ в нелегкой борьбе за мир в Европе и помогаете сайту Факти защищать Украину от информационных атак и тысяч фейков из России. Объединившись, мы вместе победим ужасных монстров.

Как победить монстра?

Переходите на сайт и выбирайте NFT-лот с монстром, которого вы хотите обезвредить. Среди лотов также представлены города-герои, выдержавшие нашествие русской орды. Стартовая цена 1 работы коллекции на платформе OpenSea – $30 (https://opensea.io/collection/fakty-stop-the-war)

Фото: Факти ICTV

Бенефит для нашего героя

Присоединившись к нашей армии, вы становитесь на сторону добрых воинов. Мы гордимся своими героями, поэтому обязательно представим их на странице портала fakty.com.ua.

Над созданием НФТ коллекции работала команда StarLight Digital Sales.

Читайте
Криптовалюта пришла на помощь Украине: в Минцифры собрали почти $55 млн

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка