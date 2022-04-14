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Факти / Україна

Сайт Факти ICTV запускає унікальну колекцію NFT

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Сайт Факти ICTV запускає унікальну колекцію NFT

Щодня бійці ЗСУ відбивають атаки орків. ICTV-військо силою фактів знешкоджує орду російських фейків. Факти ICTV зупиняють сотні DDos-атак на сайт з Росії. Таких контратак ви не побачите навіть у Warcraft. Та й таких монстрів, яких створила Росія, не придумав би жоден геймдейвер. 

Ми створили NFT-колекцію монстрів, де показали злочинців, страшніших за орків у відеогрі. Ця колекція про найгірших агресорів на планеті сьогодні: Путіна, Лаврова, Шойгу, Пєскова. Вони – послідовники монстрів минулого людства: Гітлера, Геббельса, Бормана, Муссоліні. 

Як це допоможе Україні?  

Придбавши картину за криптовалюту, ви підтримуєте ЗСУ у нелегкій боротьбі за мир у Європі та допомагаєте Fakty захищати Україну від інформаційних атак і тисяч фейків з росії. Об’єднавшись, ми разом переможемо страшних монстрів. 

Як перемогти монстра?

Переходьте на сайт та обирайте NFT-лот з монстром, якого хочете знешкодити. Серед лотів також представлені міста-герої, які витримали навалу російської орди. Стартова ціна 1 роботи з колекції на платформі OpenSea – $30 (https://opensea.io/collection/fakty-stop-the-war

Фото: Факти ICTV

Бенефіт для нашого героя

Долучившись до нашого війська, ви стаєте на сторону добрих воїнів. А ми пишаємося своїми героями, тому обов’язково представимо їх на сторінці порталу fakty.com.ua.

Над створенням нфт колекції працювала команда StarLight Digital Sales.

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