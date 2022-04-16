Підробка логотипів ВВС та фейки про крейсер: Лещенко розповів, до чого вдалася Росія 15 квітня

Радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко під час брифінгу спростував останні фейки Росії про війну в Україні.

І першим фейком на порядку денному в Росії була ситуація навколо крейсера Москва.

– Перед тим, як вони самі офіційно визнали, що крейсер потонув, переконували, що все нормально, ситуація штатна, вони писали, що вибухи боєприпасів припинено, основне ракетне обладнання не пошкоджене. Крейсер з повним боєзапасом, що виконував бойові завдання в Чорному морі, буксується в порт, екіпаж евакуйований, – повідомляє Лещенко.

Після визнання того факту, що крейсер потонув, стали трактувати цей момент як поворотний у війні, у ЗМІ з’явились високопарні вислови типу “головна трагічність ситуації, що потонула партія світу”.

Ще один фейк про зловмисний намір України нанести удар по території Росії. Цю брехню спростувала перехоплена розмова СБУ, під час якої російський військовий повідомив дружині, що Росія сама обстріляла село Клімове і що так потрібно.

– Ця розмова вказує, що сама Росія обстріляла село Клімове у Брянській області, хоча звинуватила у цьому Україну. Це робиться з метою, аби додавати аргументів пропагандистам у Росії щодо виправдання дій російської армії і посилення власної російської пропаганди, – додає радник.

Основні фейки про Маріуполь розповсюджує німецький журналіст Томас Репер, якого Росія називає єдиним джерелом правди. Проте Лещенко зазначає, що ця людина тотально обслуговує інформаційні наративи Росії, зокрема, в своїй книзі він заперечував відповідальність Росії за збиття малазійського боїнгу і відкидав причетність Росії до отруєння Новачком Скрипаля.

Росія навіть вдалася до підробки офіційних логотипів британської телерадіомовної корпорації ВВС, щоб звинувати Україну в ракетному обстрілі Краматорська.

– Для того, щоб покласти відповідальність на Україну за ракету, яка була випущена по Краматорську, пропогандисти виготовили фейкові картинки, фейкові слайди, наклали на них логотопи ВВС. Вони сказали, що це інформація британської телерадіокомпанії, що Україна нанесла по собі удари і це встановила ВВС. Це брехня, яку викрила сама ВВС, – повідомив Лещенко.

Ще один анекдотичний фейк Росії розповідає про те, що українським воїнам дають наркотики, щоб ті були більш стійкими та не відчували болю.