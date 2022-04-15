В Харькове российские войска обстреляли спальный район, есть погибшие и пострадавшие. Точное количество жертв еще уточняется.

Об этом Фактам ICTV сообщила советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Согласно полученной от советницы главы Харьковского облсовета Натальи Поповой информации, всего в Харькове – более трех десятков раненых, есть жертвы.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в поселке Борова Изюмского района Харьковской области. Из-за действий агрессоров, по предварительным данным, погибли 7 человек, 27 получили ранения.

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН из-за военных преступлений, совершенных россиянами.