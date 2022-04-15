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Факти / Надзвичайні події

РФ обстріляла спальний район у Харкові, є загиблі та постраждалі

Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV Анастасія Гевко редакторка стрічки
Харків обстріляний

У Харкові російські війська обстріляли спальний район, є загиблі та постраждалі. Точна кількість жертв ще уточнюється.

Про це Фактам ICTV повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

Згідно з отриманою від радниці голови Харківської облради Наталії Попової інформацією, всього у Харкові – понад три десятки поранених, є жертви.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси в селищі Борова Ізюмського району Харківської області. Через дії агресорів, за попередніми даними, загинуло 7 людей, 27 отримали поранення.

Омбудсмен Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН через воєнні злочини, вчинені росіянами.

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Фото: Depositphotos

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