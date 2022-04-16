Как долго может длиться война России против Украины, спрогнозировать трудно. Президенту РФ Владимиру Путину будет очень тяжело вернуться к своему населению с чем-то, что он не сможет продать как победу или причину для начала войны.

Такое мнение высказал бывший замдиректора ФБР Эндрю МакКейб.

– Нет предела тому, как долго может длиться война и сколько людей за это время станут жертвами. Но как бы туманно это ни казалось в перспективе, я доверяю вашей дипломатии. Россияне должны понимать, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе для них это не приведет ни к чему хорошему, – подчеркнул он.

В то же время МакКейб убежден, что Украина должна оставаться преданной дипломатии, ведь борьба до полной победы может занять годы.

Также экс-замдиректора ФБР добавил, что угроза со стороны России со временем не уменьшается. По его мнению, Запад переживает периоды, когда в большей или меньшей степени она ощущается.

– Украинцам постоянно нужно наблюдать за Россией, независимо от того, что происходит. Их склонность к агрессии на самом деле не похожа ни на одну другую нацию, с которой мы имеем дело по всему миру. Поэтому я не думаю, что она когда-нибудь исчезнет, ​​- убежден МакКейб.

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