Як довго може тривати війна Росії проти України, спрогнозувати складно. Президенту РФ Володимиру Путіну буде дуже-дуже важко повернутися до свого населення з чимось, що він не зможе продати як перемогу або причину для початку війни.

Таку думку висловив колишній заступник директора ФБР Ендрю МакКейб.

– Немає межі тому, як довго може тривати війна і скільки людей за цей час стануть жертвами. Та як би туманно це не здавалося у перспективі, я довіряю вашій дипломатії. Росіяни повинні розуміти, що в короткостроковій та довгостроковій перспективі для них це не призведе ні до чого доброго, – зауважив він.

Водночас МакКейб переконаний, що Україна повинна залишатися відданою дипломатії, адже боротьба до цілковитої перемоги може забрати роки.

Також ексзаступник директора ФБР додав, що загроза з боку Росії з часом не зменшується. На його думку, Захід переживає періоди, коли більшою або меншою мірою вона відчувається.

– Українцям постійно потрібно спостерігати за Росією, незалежно від того, що відбувається. Їхня схильність до агресії насправді не схожа на жодну іншу націю, з якою ми маємо справу по всьому світу. Тож я не думаю, що вона колись зникне, – переконаний МакКейб.

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