Оккупанты терпят значительные потери и пытаются перегруппироваться — Генштаб ВСУ

На 52-й день полномасштабной войны РФ продолжает наносить авиационные и ракетные удары по территории Украины, в частности, по объектам инфраструктуры и жилым кварталам.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВС Украины.

Волынское и Полесское направления. Активных боевых действий не проводилось, зафиксированы переброски подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ с территории Беларуси. Угроза ракетных ударов с территории Белоруссии остается.

Северское направление. Враг перегруппировывает войска Центрального военного округа.

Слобожанское направление. Также идет перегруппировка и усиление войск оккупанта, сосредоточенных на позициях в районе Харькова.

Изюмское направление. Российские войска понесли значительные потери, пытаясь продвинуться вглубь села Довгенькое. В то же время продолжают удерживать занятые позиции в районе сел Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка.

Донецкое и Таврическое направления. В район населённого пункта Сватово прибыли отдельные подразделения Центрального военного округа. Враг планирует продолжить штурм Попасной, Рубежного, Мариуполя, а также получить выход к Угледару и Марьянке.

Из-за значительных потерь подразделений 1-го армейского корпуса наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния оккупантов.

Южнобужское направление. Рашисты не оставляют попыток установить полный контроль над Херсонщиной. В областном центре они распространяют листовки с призывами к мирному сосуществованию, террор мирных жителей продолжается.

В то же время, вероятность участия оперативной группы российских войск из Приднестровья до войны с Украиной остается низкой.