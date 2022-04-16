Окупанти зазнають значних втрат і намагаються перегрупуватися – Генштаб ЗСУ

На 52-й день повномасштабної війни РФ продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по території України, зокрема, по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗС України.

Волинський та Поліський напрямки. Активних бойових дій не проводилося, натомість зафіксовано перекидання підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ з території Білорусі. Загроза ракетних ударів з території Білорусі залишається.

Сіверський напрямок. Ворог перегруповує війська Центрального військового округу.

Слобожанський напрямок. Також триває перегрупування та посилення військ окупанта, зосереджених на позиціях в районі Харкова.

Ізюмський напрямок. Російські війська зазнали значних втрат, намагаючись просунутись вглиб села Довгеньке. Натомість продовжують утримувати зайняті позиції в районі сіл Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Донецький та Таврійський напрямки. В район населеного пункту Сватове прибули окремі підрозділи Центрального військового округу. Ворог планує продовжити штурм Попасної, Рубіжного, Маріуполя, а також здобути вихід до Вугледара і Мар’янки.

Через значні втрати підрозділів 1-го армійського корпусу простежується зниження рівня морально-психологічного стану окупантів.

Південнобузький напрямок. Рашисти не полишають спроб встановити повний контроль над Херсонщиною. В обласному центрі вони поширюють листівки із закликами до “мирного співіснування”, терор мирних мешканців продовжується.

Водночас ймовірність участі оперативної групи російських військ з Придністров’я до війни з Україною залишається низькою.