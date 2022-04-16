Российские войска производят постоянные обстрелы населенных пунктов в Луганской области и пытаются прорвать оборону украинской армии.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что ситуация остается напряженной прежде всего потому, что увеличилось количество обстрелов мирных населенных пунктов: в частности Лисичанска, Северодонецка и Кременной.

– Я уже даже не говорю о Рубежном, Попасной и Горской общине, потому что там обстрелы не прекращаются вообще. Они постоянно происходят. И пытаются постоянно осуществить прорывы в направлении Северодонецка, Попасной и Кременной. Но все попытки отбивают наши защитники. Держим линию обороны, – подчеркнул Гайдай.

Он также назвал “горячие точки” – населенные пункты, на которых российские захватчики сосредоточили свои усилия.

– Это Рубежное, Попасная, Горская община. Я могу уже официально сказать, что эти населенные пункты они (войска РФ, – Ред.) намеренно уничтожают, и больше половины домов уже просто нет, не существует или они критически обстреляны. Сейчас враг также сосредоточил свои усилия на Кременной: уже несколько дней центр города хаотично обстреливают. Там нет военных. К сожалению, гибнут гражданские люди, – проинформировал Гайдай.

Комментируя эвакуацию граждан, глава ОВА рассказал, что до полномасштабного вторжения РФ на неоккупированной территории Луганской области проживало 330-340 тыс. человек. Сейчас еще остаются ориентировочно 70-80 тыс. неэвакуировавшихся граждан.

Гайдай отметил, что местные власти ежедневно призывают людей выезжать, пока есть возможность. В качестве примера он привел город Рубежное, жители которого медлили с эвакуацией, пока туда не начали прорываться войска РФ. А сейчас из-за обстрелов к Рубежному невозможно подъехать: враг может расстрелять автобусы.

В Луганской области не работает ни одна железнодорожная станция, повреждена вся сеть железнодорожных путей. Поэтому эвакуация осуществляется автобусами.

Прокомментировал Сергей Гайдай и принудительную “мобилизацию”, которую производят российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганской области. По его данным, сейчас мужчин на улицах Луганска вообще нет – всех забирают и отправляют на войну.

– Не так много им удается сдаваться в плен, потому что позади идут заградительные отряды, состоящие из “ЛНРовцев” и кадыровцев. И если люди бегут с поля боя или пытаются сдаться, их просто расстреливают. В плен наши ребята берут, но туда попадают “свежемобилизованные” в результате боевых действий: кто-то ранен или спрятался после неудачного наступления – его нашли и забрали, — объяснил Гайдай.

На днях жителей Луганской области призвали эвакуироваться, поскольку войска РФ продолжают накапливать свою технику под Рубежным и другими городами.

Фото: Сергей Гайдай