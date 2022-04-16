Російські війська здійснюють постійні обстріли населених пунктів у Луганській області та намагаються прорвати оборону української армії.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що ситуація залишається напруженою насамперед тому, що збільшилася кількість обстрілів мирних населених пунктів: зокрема Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної.

– Я вже навіть не говорю про Рубіжне, Попасну та Гірську громаду, тому що там обстріли не зупиняються взагалі. Вони постійно йдуть. І намагаються постійно зробити прориви в напрямку Сєвєродонецька, Попасної та Кремінної. Але всі намагання відбивають наші захисники. Тримаємо лінію оборони, – наголосив Гайдай.

Він також назвав “найгарячіші точки” – населені пункти, на яких російські загарбники зосередили свої зусилля.

– Це Рубіжне, Попасна, Гірська громада. Я можу вже офіційно сказати, що ці населені пункти вони (війська РФ, – Ред.) навмисно знищують, і більше половини будинків вже просто немає, не існує або вони критично обстріляні. Зараз ворог так само зосередив свої зусилля на Кремінній: вже декілька днів поспіль центр міста хаотично обстрілюють. Там немає військових. На жаль, гинуть цивільні люди, – поінформував Гайдай.

Коментуючи евакуацію громадян, очільник ОВА розповів, що до повномасштабного вторгнення РФ на неокупованій території Луганської області проживали 330-340 тис. людей. Зараз ще залишаються орієнтовно 70-80 тис. громадян, які не евакуювалися.

Гайдай зазначив, що місцева влада щодня закликає людей виїжджати, поки є можливість. Як приклад він навів місто Рубіжне, мешканці якого зволікали з евакуацією, аж поки туди не почали прориватися війська РФ. А зараз через обстріли до Рубіжного неможливо під’їхати: ворог може розстріляти автобуси.

Наразі в Луганській області не працює жодна залізнична станція, пошкоджена вся мережа залізничних колій. Тому евакуація здійснюється автобусами.

Прокоментував Сергій Гайдай і примусову “мобілізацію”, яку здійснюють російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області. За його даними, наразі чоловіків на вулицях Луганська взагалі немає – усіх забирають і відправляють на війну.

– Не так багато їм вдається здаватися в полон, тому що позаду йдуть загороджувальні загони, які складаються з “ЛНРівців” та кадирівців. І якщо люди тікають з поля бою або намагаються здатися, їх просто розстрілюють. У полон наші хлопці беруть, але туди потрапляють “свіжомобілізовані” внаслідок бойових дій: хтось поранений чи заховався після невдалого наступу – його знайшли і забрали, – пояснив Гайдай.

Днями жителів Луганської області закликали евакуюватися, оскільки війська РФ продовжують накопичувати свою техніку під Рубіжним та іншими містами.

Фото: Сергій Гайдай