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Факты / Украина

РФ может обстрелять ракетами Калибр из акватории Черного моря – генштаб ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
Крилата ракета Калібр

Генеральный штаб Украины сообщает о сохранении повышенного уровня угрозы в акватории Черного моря.

На ситуацию влияет нахождение российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами морского базирования Калибр.

Украинская сторона не исключает того факта, что враг может применить ракетное вооружение по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры Украины.

Опасность крылатых ракет Калибр кроется, в частности, в дальности их стрельбы.

По морским целям она достигает 375 км, а по наземным – 2 600 км.

В экспортной модификации дальность полета ограничивается 300 км.

Обломки такой ракеты, уничтоженной украинской системой противовоздушной обороны, на днях обнаружили посреди поля в Винницкой области.

Известно, что всего за пять дней с начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по населенным пунктам Украины 113 ракет, в том числе и типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

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Фото: Depositphotos

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