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Факти / Україна

РФ може обстріляти ракетами Калібр з акваторії Чорного моря – генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Крилата ракета Калібр

Генеральний штаб України повідомляє про збереження підвищеного рівня загрози в акваторії Чорного моря.

На ситуацію впливає перебування російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами морського базування Калібр.

Українська сторона не виключає той факт, що ворог може застосувати ракетне озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури України.

Небезпека крилатих ракет Калібр криється, зокрема в дальності їхньої стрільби.

По морських цілях вона сягає 375 км, а по наземних – 2 600 км.

В експортній модифікації дальність польоту обмежується 300 км.

Уламки такої ракети, знищеної українською системою протиповітряної оборони, днями виявили посеред поля у Вінницькій області.

Відомо, що лише за п’ять днів від початку повномасштабного вторгнення РФ випустила по населених пунктах України 113 ракет, зокрема й типу Калібр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Фото: Depositphotos

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