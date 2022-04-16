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Факты / Украина

В Киеве и Львове раздались взрывы

Татьяна Забожко редактор ленты
вибух

В Киеве и Львове 16 апреля раздались взрывы. Об этом сообщают с мест происшествия местные жители.

В столице взрыв произошел ориентировочно в 06.50. Сразу после этого люди увидели столб дыма, который виден до сих пор.

Спустя несколько минут к месту попадания направились пожарные машины.

Известно, что атака на Киев произошла, когда в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

Приказали пройти в укрытие людям в 05.21. Миновала угроза вражеских обстрелов в 07.16.

Информация от официальных источников о взрывах в Киеве и Львове пока не поступала.

Данных о жертвах и пострадавших тоже нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Depositphotos

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