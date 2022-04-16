У Києві та Львові пролунали вибухи

У Києві та Львові 16 квітня пролунали вибухи. Про це повідомляють із місць події місцеві жителі.

У столиці вибух стався орієнтовно о 06.50. Відразу після цього люди побачили стовп диму, який валує й досі.

За кілька хвилин до місця влучання попрямували пожежні машини.

Відомо, що атака на Київ сталася тоді, коли в місті була оголошена повітряна тривога.

Наказали пройти в укриття людям о 05.21. Минула загроза ворожих обстрілів о 07.16.

Інформація від офіційних джерел про вибухи у Києві та Львові поки не надходила.

Даних про жертв та постраждалих також немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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