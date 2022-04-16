В плену российских оккупантов находится около 700 украинских военных. Также Россия удерживает более 1 тыс. гражданских, большинство из которых — женщины.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

— Относительно военных, у нас в принципе примерный паритет: у нас более 700 их пленных, и у них примерно такое же количество, — отметила она.

По словам Верещук, ситуация осложняется тем, что российские военные берут в заложники также и гражданских на оккупированных территориях. Так, они уже схватили более 1 тыс. мирных жителей, из них около 500 — это женщины.

— Мы не будем обменивать военных на гражданских — это запрещено Женевскими конвенциями. Мы не будем нарушать международное гуманитарное право, и поэтому требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских, — заявила министр.

Она также подчеркнула, что РФ не соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с пленными, обменивает их выборочно и не обращает внимание на поданные украинской стороной списки.