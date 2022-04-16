У полоні російських окупантів перебуває близько 700 українських військових. Також Росія утримує понад 1 тис. цивільних, більшість з яких – жінки.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

– Щодо військових, у нас в принципі приблизний паритет: у нас понад 700 їхніх полонених, і у них приблизно така ж кількість, – зазначила вона.

За словами Верещук, ситуація ускладнюється тим, що російські військові беруть в заручники також і цивільних осіб на окупованих територіях. Так, вони вже схопили понад 1 тис. мирних жителів, з них близько 500 – це жінки.

– Ми не будемо обмінювати військових на цивільних – це заборонено Женевськими конвенціями. Ми не будемо порушувати міжнародне гуманітарне право, і тому ми вимагаємо відпустити без жодних умов і передати українській стороні цивільних, – підкреслила міністр.

Вона також наголосила, що РФ не дотримується Женевської конвенції про поводження з полоненими, обмінює їх вибірково і не звертає увагу на подані українською стороною списки.