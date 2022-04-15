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Факты / Украина

В Херсонской области состоялся обмен пленными: домой вернули пять наших воинов

Марта Бондаренко редактор ленты
В Херсонской области состоялся обмен пленными: домой вернули пять наших воинов

В Херсонской области в районе поселка Пасад-Покровское состоялся обмен пленными — домой вернули пять наших воинов, а оккупантам отдали их четырех военных.

Об этом сообщает оперативное командование “Юг”.

В командовании отметили, что за вчерашние сутки на южных рубежах нашей обороны было уничтожено 39 оккупантов и четыре единицы техники, среди которых боевые бронированные машины и БПЛА.

В Николаевской и Херсонской областях российская армия продолжает мародерить, грабить местное население. А после этого орки начинают бить по населенному пункту артиллерийским огнем, выдавая это за атаку Вооруженных сил Украины. Это делается для дискредитации украинской армии.

В Одесской области правоохранительным органам удалось разоблачить мощную преступную группировку, которая поддерживала контакт с врагом.

– Преступники проводили дестабилизационную деятельность среди населения, пытались проникнуть в территориальную оборону и собирали данные о представителях силовых структур. Все члены группировки задержаны, — отметили в командовании “Юг”.

В Сумской области из российского плена освободили супругов. Мужчину и женщину оккупанты похитили в начале апреля.

9 апреля из российского плена вернулись еще 26 украинцев.

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Фото: Минобороны

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