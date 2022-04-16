По состоянию на 52-е сутки противостояния украинского народа России вражеские атаки направлены не только по югу, а почти по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования Юг.

— На Николаевщине и Херсонщине противник продолжает мероприятия по восстановлению боеспособности, пытается пополнить запасы и оборудовать позиции. Очевидно, противник активизирует боевые действия и будет пытаться возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ, — отметили они.

В течение ночи оккупанты обстреливали украинские позиции и населенные пункты, используя танки БМП и артиллерию. Ракетными ударами поражены различные объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей.

За эту ночь враги потеряли 14 военных и четыре единицы техники.

В командовании подчеркнули, ввиду пребывания в акватории Черного моря группировка российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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