Станом на 52-гу добу протистояння українського народу Росії ворожі атаки спрямовані не тільки по півдню, а майже по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування Південь.

– На Миколаївщині та Херсонщині противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь, – зазначили вони.

Протягом ночі окупанти обстрілювали українські позиції та населені пункти, використовуючи танки БМП та артилерію. Ракетними ударами уражено різні об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей.

За цю ніч вороги втратили 14 військових та чотири одиниці техніки.

В командуванні наголосили, зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами, рівень загрози ракетних ударів залишається високим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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