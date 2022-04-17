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Факты / Украина

Две сотни военных и десятки единиц техники: какие потери понесла РФ 16 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За время войны в Украине Российская Федерация потеряла еще две сотни своих военных.

В целом с 24 февраля по 17 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 20,3 тыс. личного состава армии РФ.

В течение 52-х суток вооруженной агрессии в Украине российские военные потеряли:

  • 11 танков,
  • 20 единиц боевых бронированных машин,
  • пять единиц артиллерийских систем,
  • две единицы реактивных систем залпового огня,
  • 13 единиц автомобильной техники,
  • одну единицу специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета, один вертолет и 10 беспилотников.

В целом за время войны в Украине РФ потеряла:

  • 773 танка, +11
  • 2 002 боевые бронированные машины, +20
  • 376 единиц артиллерийских систем, +5
  • 127 единиц реактивных систем залпового огня, +2
  • 66 единиц средств противовоздушной обороны,
  • 165 самолетов, +2
  • 146 вертолетов, +1
  • 1 471 единицу автомобильной техники, +13
  • 8 кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 148 беспилотников оперативно-тактического уровня, +10
  • 27 единиц специальной техники, +1
  • 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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