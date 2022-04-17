За время войны в Украине Российская Федерация потеряла еще две сотни своих военных.

В целом с 24 февраля по 17 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 20,3 тыс. личного состава армии РФ.

В течение 52-х суток вооруженной агрессии в Украине российские военные потеряли:

11 танков,

20 единиц боевых бронированных машин,

пять единиц артиллерийских систем,

две единицы реактивных систем залпового огня,

13 единиц автомобильной техники,

одну единицу специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета, один вертолет и 10 беспилотников.

В целом за время войны в Украине РФ потеряла:

773 танка, +11

2 002 боевые бронированные машины, +20

376 единиц артиллерийских систем, +5

127 единиц реактивных систем залпового огня, +2

66 единиц средств противовоздушной обороны,

165 самолетов, +2

146 вертолетов, +1

1 471 единицу автомобильной техники, +13

8 кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

148 беспилотников оперативно-тактического уровня, +10

27 единиц специальной техники, +1

4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ