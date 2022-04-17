За время войны в Украине Российская Федерация потеряла еще две сотни своих военных.
В целом с 24 февраля по 17 апреля Вооруженные силы Украины ликвидировали около 20,3 тыс. личного состава армии РФ.
В течение 52-х суток вооруженной агрессии в Украине российские военные потеряли:
- 11 танков,
- 20 единиц боевых бронированных машин,
- пять единиц артиллерийских систем,
- две единицы реактивных систем залпового огня,
- 13 единиц автомобильной техники,
- одну единицу специальной техники.
В небе над Украиной ВСУ сбили два самолета, один вертолет и 10 беспилотников.
В целом за время войны в Украине РФ потеряла:
- 773 танка, +11
- 2 002 боевые бронированные машины, +20
- 376 единиц артиллерийских систем, +5
- 127 единиц реактивных систем залпового огня, +2
- 66 единиц средств противовоздушной обороны,
- 165 самолетов, +2
- 146 вертолетов, +1
- 1 471 единицу автомобильной техники, +13
- 8 кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 148 беспилотников оперативно-тактического уровня, +10
- 27 единиц специальной техники, +1
- 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ