Российские захватчики пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода Азовсталь.
Также оккупанты продолжают ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.
На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории РФ по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.
На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Южнобужском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.
— В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги. Значительный общественный резонанс в Крыму приобрела информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера Москва. Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими СМИ, сообщили в Генштабе.
Кроме этого, в городе Изюм захватчики приступили к принудительной мобилизации мужчин.
На отдельных же временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой ХНР.