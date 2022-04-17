Российские захватчики пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода Азовсталь.

Также оккупанты продолжают ракетно-бомбовые удары по Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории РФ по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Южнобужском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций.

— В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно, для осуществления провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги. Значительный общественный резонанс в Крыму приобрела информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера Москва. Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими СМИ, сообщили в Генштабе.

Кроме этого, в городе Изюм захватчики приступили к принудительной мобилизации мужчин.

На отдельных же временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой ХНР.