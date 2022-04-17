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Факти / Україна

Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і штурмувати район Азовсталі – Генштаб

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
танк, техніка РФ

Російські загарбники намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу Азовсталь.

Також окупанти продовжують ракетно-бомбові удари по Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території РФ по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої держави.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій.

– У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери Z на техніці та встановлює українські прапори. Значного суспільного резонансу в Криму набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера Москва. Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими ЗМІ, – повідомили у Генштабі.

Крім цього, у місті Ізюм загарбники розпочали примусову мобілізацію чоловіків.

А на окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої ХНР.

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