Российская Федерация готовится к морской десантной операции и проверяет боеготовность сил на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
Такая информация находится в распоряжении генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По данным украинской стороны, к десантной операции готовят подразделения 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты.
В настоящее время эта информация уточняется.
Между тем, боеспособность 1, 2 и 3 отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований Приднестровской Молдавской Республики проверяют представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
– Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий, – констатировали в генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.
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