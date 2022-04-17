Российская Федерация готовится к морской десантной операции и проверяет боеготовность сил на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Такая информация находится в распоряжении генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, к десантной операции готовят подразделения 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты.

В настоящее время эта информация уточняется.

Между тем, боеспособность 1, 2 и 3 отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований Приднестровской Молдавской Республики проверяют представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

– Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий, – констатировали в генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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